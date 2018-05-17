Пушков оценил размер взноса Украины в Совет Европы

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал планы Киева сделать добровольный взнос в бюджет Совета Европы.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике назвал жест Украины «чисто символическим».

Пушков отметил, что украинский взнос не сможет возместить ущерб от неучастия России в работе ПАСЕ.

По мнению Сенатора, внесенных средств хватит только на оплату работы « уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу».

В среду правительство Украины одобрило добровольный взнос в Совет Европы в размере 400 тысяч долларов.