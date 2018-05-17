Путин поручил наладить массовое производство автомобилей «Кортеж»

Президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым поручил наладить массовое производство джипов и седанов проекта «Кортеж», сообщает в четверг РИА «Новости».

Комментируя слова Чемезова о том, что ему поступает множество звонков от обеспеченных людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили, глава государства выразил надежду, что люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины. Путин, в том числе, отметил, что в линейке «Кортеж» получились удачными микроавтобусы: их можно использовать для семей с детьми.

Чемезов, в свою очередь, сообщил, что в проекте «Кортеж» будут не только лимузин, седан и минивэн, но и мотоцикл. По его словам, он получился «очень красивым» и по своим характеристикам не уступает западным моделям.

«Надо, чтобы лучше был», — отреагировал на это Путин. Чемезов в ответ пообещал, что так и будет.

Проект «Кортеж» был запущен Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом в 2014 году и предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. Пока таким автомобилем пользуется только президент. Вслед за ним на автомобили «Кортеж» должны пересесть другие чиновники.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях Путина от первой поездки на автомобиле «Кортеж». По его словам, машина понравилась главе государства, и он собирается использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем.

Представитель Кремля также напомнил, что коммерческие продажи нового транспортного средства представительского уровня начнутся в начале следующего года. Их розничная цена будет начинаться от 6-7 миллионов рублей.

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