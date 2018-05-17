Работа «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановлена из-за забастовки

16 мая в Кривом Роге началась забастовка сотрудников «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом передает Первый Криворожский.

По информации издания, работники железнодорожного цеха утверждают, что на данный момент на предприятии неподобающие условия труда и низкая зарплата.

Представители профсоюза предприятия сообщают, что на заводе необходимо провести капремонт оборудования, так как оно находится в аварийном состоянии.

Пресс-служба предприятия уточнила, что основные требования рабочих – повышение заработной платы до «европейского уровня» в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

Напомним, в апреле авиакомпания Lufthansa отменила 800 рейсов из-за забастовок.

Фото: 1kr.ua