Разделение Минобрнауки продлится до 2019 года

Тема: Новое правительство России

Реорганизация Министерства образования и науки, в результате которой в кабмине появятся два отдельных ведомства, продлится до 2019 года, сообщила ТАСС замглавы ведомства Ирина Потехина.

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«Мы будем разделяться финансовый год, то есть до 1 января. Думаю, что до конца финансового года мы будем этот процесс проходить. В 2019 году, думаю, уже нормально можно будет работать», — отметила Потехина.

Во вторник Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового Правительства России, согласно которому существующее Минобрнауки будет реорганизовано. На его базе будут созданы два отдельных ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

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