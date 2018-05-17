Рекламу вредных продуктов предложат ограничить

Рекламу продуктов питания с высоким содержанием насыщенных жиров, а также с чрезмерным количеством сахара и соли придётся ограничить.

Такое предложение планируют обсудить 17 мая на заседании Экспертного совета по вопросам совершенствования организации здравоохранения при Комитете Госдумы по охране здоровья.

Как стало известно «Парламентской газете», в ходе мероприятия может быть поставлен вопрос об ограничении доступности рекламы алкоголя, табака, продуктов питания с высоким содержанием насыщенных жиров, чрезмерным количеством сахара и соли. В частности, будет предложено запретить рекламу вредных продуктов, направленную на детей и с участием детей.

Также эксперты и парламентарии могут поставить вопрос об организации приоритетной поставки продуктов питания от производителей в образовательные учреждения.

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