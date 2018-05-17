Режиссер Поплаухин занял второе место на конкурсе в Каннах

«Серебро» конкурса студенческого короткометражного кино «Синефондасьон» на Каннском кинофестивале досталось участнику из России — режиссеру Игорю Поплаухину.

Он разделил второе место с китайским режиссером Шен Ди, а первое занял их коллега из Чили Диего Кеспендес, сообщается на сайте Каннского кинофестиваля.

Российский режиссер, ученик Московской школы нового кино, представил на конкурсе «Синефондасьон» 28-минутный фильм под названием «Календарь», героиня которого покидает свою зону комфорта и отправляется в дальнее путешествие.