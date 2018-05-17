РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа-СМИ

Россия стоит за хакерской атакой на серверы Демократической партии и взломом электронной почты руководителя штаба Хиллари Клинтон. К таким выводам пришло разведывательное сообщество (ICA), сообщает The Washington Post.

В свою очередь Комитет Сената США по разведке согласился с выводами ICA в отношении попыток России повлиять на выборы президента США в 2016 году. Глава комитета сенатор Ричард Берр заявил, что комитет доверяет выводам ICA.

Также комитет Сената согласился с выводами IСА о том, что россияне пытались манипулировать общественным мнением, распространяя ложную информацию через соцсети.

«Наши сотрудники пришли к общему мнению, что выводы разведки были точными и соответствуют ситуации. Усилия России были широкими, сложными и были осуществлены по приказу лично Путина с целью помочь Дональду Трампу и навредить Хиллари Клинтон», — заявил Уорнер.

Как говорится в заключении, Комитет потратил 14 месяцев, просматривая источники, проведенную работу и аналитику, чтобы проверить данные американской разведки о вмешательстве России в выборы США.

«Мы не видим оснований ставить под сомнение выводы разведки. Нет сомнения, что Россия приложила беспрецедентные усилия, чтобы вмешаться в выборы 2016 года», — написали сенаторы.

В свою очередь в юридическом комитете сената США опубликовали материалы фигурантов дела о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Trump Tower в июне 2016 года, где Весельницкая собиралась передать компромат на Хиллари Клинтон.

Сенатор Берр заявил, что «вопрос о заговоре все еще остается открытым» и не будет решен до завершения работы комитета в начале 2018 года.