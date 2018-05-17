Роскомнадзор заблокировал и разблокировал IP-адреса WhatsApp и Facebook

Роскомнадзор сначала внес, а потом — примерно час спустя — исключил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса WhatsApp и Facebook. Также были разблокированы некоторые IP-адреса российских компаний, попавших в реестр вместе с WhatsApp, пишет «Медуза».

Ранее активист Филипп Кулин сообщал, что Роскомнадзор заблокировал 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp «по решению Генпрокуратуры 31.27.2018/Ид2971-18» — то есть на том же основании, на котором в реестр запрещенных сайтов вносились миллионы IP-адресов в процессе блокировки Telegram.

В той же сегодняшней выгрузке реестра присутствовал один IP-адрес социальной сети Facebook, 18 IP-адресов российского хостинг-провайдера Selectel, а также несколько десятков адресов других российских компаний, включая поисковик «Спутник» и сеть ресторанов быстрого питания Burger King.