Россия выбыла из борьбы за медали ЧМ-2018 по хоккею

Российские хоккеисты уступили канадцам в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в эти дни в Дании.

На протяжении всего поединка «красная машина» оставалась в роли догоняющих. Счет открыли в первом периоде канадцы. Во втором периоде соперники увеличили преимущество, однако всего через минуту Россия записала на свой счет первую шайбу, а затем и сравняла счет.

В третьем периоде хоккеисты довели счет до 4:4, причем всякий раз канадцы добивались преимущества в одну шайбу, а российские хоккеисты сравнивали счет.

Основное время матча завершилось ничьей. В овертайме первыми удалось забросить шайбу канадцам.

Таким образом, Россия завершает выступление на ЧМ-2018. Канадцы выходят в полуфинал турнира. 19 мая их ждет встреча с победителем четвертьфинала Финляндия — Швейцария.