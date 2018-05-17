Росстат: в России стало меньше бедных

За прошлый год число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось на 200 тысяч и достигло 19,3 миллиона человек, сообщает Росстат.

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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Это составляет 13,2% населения всей страны. Величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 г. для трудоспособного населения составила 10,57 тыс. рублей против 11 тыс. 160 руб. в третьем квартале.

Ранее Росстат сообщил, что рост средней заработной платы в феврале 2018 года составил 12,1% в номинальном и 9,7% в реальном выражении к февралю 2017 года. Последний раз рост реальных доходов в годовом сравнении фиксировался в январе 2017 года.

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