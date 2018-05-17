РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах WADA

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не восстановлено в правах Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил по итогам заседания исполкома организации генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

"Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было", - сказал Ниггли, которого цитирует Insidethegames.

WADA в ноябре 2015 года приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В середине ноября 2017 года совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать РУСАДА в правах. По мнению совета, российская сторона не выполнила некоторые критерии восстановления. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.