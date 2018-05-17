«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении работы

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о своем «возможном закрытии», прекращении деятельности и вынужденном увольнении сотрудников.

Как говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика, Росавиация направила руководству «Саратовских авиалиний» письмо с требованием прекратить продажу билетов на рейсы. Это послание в авиакомпании расценили как ограничение сертификата эксплуатанта с 31 мая.

Кроме того, «Саратовским авиалиниям» предписано вернуть в Россию всех своих пассажиров, находящихся за границей.

«Руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — констатировала пресс-служба авиакомпании, добавив, что своим решением Росавиация «фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель».

В «Саратовских авиалиниях» отметили, что в то же самое время «иностранные партнеры, лизингодатели, доверяют авиакомпании, выражают поддержку» — в частности, недавно пополнили ее авиапарк самолетом Embraer 190.

Напомним, «Саратовские авиалинии» попали под проверку Росавиации из-за крушения их самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск. Катастрофа произошла 11 февраля: через несколько минут после взлета воздушное судно исчезло с радаров и затем было обнаружено развалившимся на части в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Все находившиеся на борту — 71 пассажир и член экипажа — погибли.