Сборная России по хоккею назвала состав на матч против Канады

КОПЕНГАГЕН, 17 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России по хоккею объявила состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира против канадцев.

Российская сборная в четверг в Копенгагене сыграет против канадцев в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Дании.

Полностью состав сборной России на игру с канадцами выглядит следующим образом:

Игорь Шестеркин (Василий Кошечкин);

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;

Никита Зайцев — Никита Нестеров, Павел Бучневич — Артем Анисимов — Михаил Григоренко;

Егор Яковлев — Алексей Береглазов, Евгений Дадонов — Илья Каблуков — Александр Барабанов;

Динар Хафизуллин, Никита Сошников — Сергей Андронов — Илья Михеев; Максим Шалунов.