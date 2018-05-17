СБУ объявила в розыск боевиков, пытавших украинских пленных на Донбассе

СБУ идентифицировала шестерых боевиков, которые пытали украинских заложников на Донбассе.

Пресс-центр СБУ сообщает, что ведомство опубликовало показания еще 42 бывших заложников, которые незаконно удерживались и подвергались пыткам. В СБУ отметили: «Это уже шестое документальное издание, подготовленное по результатам опроса освобожденных украинских граждан. СБУ на основе показаний идентифицировала лица шести боевиков, которые лично подвергали жестоким издевательствам захваченных украинских военных и патриотов из числа гражданских лиц».

Так, в сборнике опубликовано фото боевиков по прозвищу «Адреналин» и «Батон» возле входа в «пыточную». В ведомстве добавили: «Установленные злоумышленники разыскиваются правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности, один из них по кличке „Крутой“ приговором украинского суда уже приговорен к десяти годам лишения свободы».

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