Шарапова о матче с Гавриловой: знаю, чего ожидать от Дарьи

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что знает, чего ожидать от своей следующей соперницы на турнире в Риме – представительницы Австралии Дарьи Гавриловой.

Шарапова в четверг сыграет с Гавриловой в третьем круге турнира в Риме. Ранее теннисистки встречались между собой дважды – оба раза в 2015 году, когда Гаврилова еще выступала за Россию. Одна из встреч как раз состоялась на турнире в Риме: Шарапова обыграла Гаврилову в полуфинале и стала в итоге победительницей турнира. В другом очном матче победа осталась за Гавриловой.

"Прошло довольно много времени с нашей последней встречи (на корте), но я знаю, чего ожидать от ее игры", - цитирует Шарапову сайт WTA.

Россиянка во втором раунде турнира победила Доминику Цибулкову из Словакии со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

"Я была счастлива в конце матча. Из этой встречи можно вынести много хорошего. Я была конкурентоспособной против игрока, матчи с которой всегда получались тяжелыми для меня, она играла хорошо и показывала свой лучший теннис в течение долгого времени", - заявила Шарапова.