Школьный автобус попал в серьезную аварию в США, двое погибших

В американском штате Нью-Джерси в четверг рано утром в аварию попал школьный автобус.

Об этом сообщает местный телеканал NBC, отмечая, что жертвами дорожно-транспортного происшествия стали по разным данным один или два человека. Еще несколько человек пострадали.

Подробности о происшествии к настоящему моменту не приводятся. Точного числа пострадавших и информации об их состоянии пока не поступало.

DEVELOPING: At least 1 killed, multiple hurt in N.J. school bus crash. https://t.co/GZm7TiIAHW pic.twitter.com/8wD21L5V7a

— NBC News (@NBCNews) 17 мая 2018 г.