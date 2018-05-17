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«Сильнодействующее средство»: Зачем мы держим наготове «Калибры»


Добавлено: 17 май 2018 в 10:14, Категория: Политика
«Сильнодействующее средство»: Зачем мы держим наготове «Калибры»

Путин приказал обеспечить в Средиземноморье постоянное боевое дежурство кораблей, оснащенных «Калибрами». Теперь как минимум у одного из таких кораблей всегда будет готовый к бою «Калибр». Но не слишком ли это сильнодействующее средство против такого врага, как сирийские террористы? По каким целям еще потенциально могли бы достать эти ракеты из данного региона?

Корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», будут находиться на постоянном боевом дежурстве в Средиземноморье. Об этом в среду заявил Владимир Путин, выступая на совещании с высшим армейским руководством и представителями ВПК. Постоянное присутствие «Калибров» требуется «в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии», подчеркнул президент.

О необходимости «достаточного военно-морского присутствия в регионе на постоянной основе» говорится в обновленной Морской доктрине России, принятой еще три года назад. «ВМФ и раньше старался держать в этой акватории корабли, оснащенные «Калибрами» – либо это какая-то из новых подводных лодок ЧФ, либо один из двух черноморских фрегатов, либо, наиболее часто, малые ракетные корабли», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Теперь же речь идет не о периодическом, а о постоянном дежурстве. Постоянное присутствие кораблей и подлодок с ракетными комплексами «Калибр» анонсировалось и ранее. Но официально решение о нем принято лишь сейчас.

«Среди безусловных приоритетов – повышение ударных возможностей ВМФ, прежде всего за счет оснащения кораблей крылатыми ракетами «Калибр», размещения новейших систем разведки и целеуказания. Их применение позволит значительно повысить точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по целям», – цитирует президента ТАСС.

Путин напомнил: террористы в Сирии понесли серьезный ущерб после ударов крылатыми ракетами и работы палубной авиации ВМФ. Первый удар «Калибрами» по объектам ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» был нанесен из акватории Каспия в октябре 2015 года. Уже через два месяца запуск впервые произвели из Средиземного моря. Был задействован комплекс, установленный на подлодке «Ростов-на-Дону». В дальнейшем по целям противника работали как надводные, так и подводные корабли. К примеру, в октябре прошлого года «Калибры», запущенные с подлодки «Великий Новгород», уничтожили цели в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, на дальности от 350 до 700 километров. А в конце января корабли и подлодки Черноморского флота нанесли по боевикам в Сирии уже сто ударов «Калибрами».

«Стреляли и малые ракетные корабли, и корветы, и фрегаты, и подводные лодки. Все стрельбы закончились удачно,

достигнут высокий процент попаданий», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Носители ракетных комплексов «Калибр-ПЛ» – подлодки «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» – новое приобретение Черноморского флота (оба корабля приняты на вооружение в 2014 году). Сами же ракетные комплексы «Калибр» – не такая уж новинка. Их начали разрабатывать еще в начале 1980-х как развитие комплекса С-10 «Гранат». То, что ракетами из подводного положения «накрыли» цель за 700 км, не такая уж новость. Дальность стрельбы «Калибров» по наземным целям – около 2 тысяч километров, при запуске с Каспия они преодолели расстояние 1,5 тысячи км.

При первых сообщениях о запусках «Калибров» в Сирии ряд экспертов высказывали сомнения – так ли уж обоснованно использовать дорогостоящие крылатые ракеты для уничтожения таких целей, как склады или даже штабы «бармалеев»? Ведь по тем же целям могла бы отработать и авиация. Но есть и аргументы за. По данным открытых источников, стоимость «Калибра» в экспортном исполнении ­– 500–600 тысяч долларов. Для сравнения: крылатая ракета морского базирования «Томагавк» стоит около 1,5 млн долларов. Однако американцы не поскупились запустить 59 «Томагавков» по базе Шайрат.

Демонстрация в действии более «бюджетных» и при этом эффективных крылатых ракет произвела впечатление на потенциальных зарубежных покупателей. «Наблюдаем рост заявок и заказов», – констатировал в сентябре прошлого года помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Но, безусловно, постоянное присутствие кораблей с «Калибрами» в Средиземном море преследует не столько «рекламно-показательные», сколько геополитические цели.

«Наш великий главком, адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков всегда настаивал на необходимости нашего присутствия в Средиземном море. Оно именно что Средиземное, межгосударственное, и неважно, что туда захаживают американцы», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель морского отделения Академии военных наук адмирал Игорь Хмельнов.

Российский флот начал возвращаться в Средиземноморье еще до начала операции в Сирии. В 2013 году Сергей Шойгу поручил создать управление оперативного соединения ВМФ для защиты наших интересов в Средиземноморье – зоне ответственности Черноморского флота. Чуть позже командующий ЧФ вице-адмирал Александр Федотенков отчитался: флот практически восстановил присутствие в Средиземном море.

«Сейчас, после сирийского конфликта (а мне пришлось в течение 2015 и 2017 годов там бывать по поручению министра), можно сказать – наша база в Тартусе жива и подкреплена базой Хмеймим», – констатировал адмирал Хмельнов.

«Захаживающие» американцы оценили первый удар «Калибров»: «Мы видим воплощение в жизнь более агрессивного и боеспособного российского флота. Господство на море (флота США) поставлено под сомнение», – цитировал портал Defense News командующего силами ВМС США в Европе адмирала Марка Фергюссона.

Есть уверенность, что постоянное присутствие кораблей, оснащенных «Калибрами», обеспечит баланс сил, заметил адмирал Хмельнов. Дело «за малым» – вовремя строить, ставить в ремонт и выводить из ремонта корабли.

Средиземноморская эскадра практически уже сформирована. Основной костяк ее составили корабли Черноморского флота, но в качестве прикомандированных будут время от времени добавляться корабли Балтийского и Северного флотов, пояснил военный эксперт Алексей Леонков. «Так что размещение Средиземноморской эскадры идет по плану, – указал собеседник. – Большинство кораблей, которые у нас поступают в строй, так и так уже оснащены крылатыми ракетами или торпедами «Калибр».

«Против кого «Калибры» могут быть применены в Средиземноморском регионе? Список целей достаточно широкий. Но конкретизировать страну мы не станем, так как в подобных случаях принято указывать на «вероятного противника», – отметил военный эксперт. Леонков видит в таком решении Путина

«намек тем ребятам, которые в районе острова Крит якобы борются с ИГИЛ (деятельность запрещена в РФ), которое они «победили» буквально недавно, если верить словам их президента».

Заметим, что в зоне поражения «Калибров» оказываются, например, британские военные базы Акротири и Декелия на Кипре. Но это ближайшая потенциальная цель, такая же, как, например, и база Инджирлик в Турции. «Если говорить о «Калибрах», поражающих сухопутные цели, то речь идет о расстоянии от 1500 км до 2500 км, как у американских «Томагавков», – напомнил Леонков.

Следовательно, в зоне действия корабельных крылатых ракет, стартующих из Восточного Средиземноморья, оказывается практически вся прилегающая Южная Европа. В том числе штаб-квартира Объединенного командования сил НАТО в Неаполе, натовские центры управления воздушными операциями в Ларисе (Греция) и Поджо-Ренатико (Италия), штаб объединенных ВВС НАТО в турецком Измире, используемые американцами авиабазы Безмер и Граф-Игнатиево в Болгарии. Из Средиземноморья можно «достать» и базу ВВС США в итальянском Авиано, с которой в свое время американцы бомбили Югославию.

Но если такие траектории полетов для ракет Средиземноморской эскадры – сугубое допущение, то о некоторых последствиях усиления этой эскадры можно говорить уже сейчас. Леонков называет еще одну возможную причину для такого решения: благодаря этому все наши экипажи, как это было и в советское время, смогут побывать в Средиземном море, пройти там учебу и подготовку в других климатических условиях».

https://vz.ru/politics/2018/5/16/923007.html


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Добавлено: 17 май 2018 в 10:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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