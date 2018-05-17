Следком России завели дело на Конституционный суд Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отмечает: «С учетом положений действующего российского законодательства, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу».

Судьи подозреваются в «нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина». Им может грозить штраф в размер 100–300 тысяч рублей, или исправительные работы, или лишение свободы на срок до пяти лет.