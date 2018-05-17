Словенская Планица примет ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2023 году пройдет в словенской Планице, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Решение было принято на заседании совета FIS, который проходит в греческом Коста-Наварино. На проведение турнира также претендовал норвежский Тронхейма.

Также сообщается, что Бакуриани (Грузия) примет чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году, а чемпионат мира-2023 по горнолыжному спорту пройдет в Куршевеле (Франция).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2017 году прошел в финском Лахти, в 2019 году соревнования примет австрийский Зефельд, а в 2021 году - немецкий Оберстдорф.