СМИ анонсировали первоочередное обсуждение пенсионного возраста в кабмине

17 мая на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева члены нового правительства обсудят перспективы повышения пенсионного возраста, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине.

Ранее Медведев заявил, что принципиальное решение о необходимости повысить пенсионный возраст в правительстве принято, осталось установить параметры пенсионной реформы. По итогам совещания в правительстве Минтруд и другие профильные ведомства могут получить поручение подготовить законопроект о повышении пенсионного возраста для рассмотрения Госдумой в текущую думскую сессию.

Один из собеседников «Коммерсанта» в правительстве отмечает: «Это стандартная политическая практика — проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти».

Если соответствующее решение будет принято, основой для новых параметров пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина. Ранее он предложил увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас — 60 и 55 лет соответственно).