СМИ: На Украине крупный металлургический комбинат остановил работу

Крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат остановил работу из-за забастовки.

Рабочие первой смены железнодорожного цеха горно-металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге Днепропетровской области отказались работать на неисправной технике.

ТАСС со ссылкой на слова председателя ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Юрия Самойлова сообщает, что это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни одно из локомотивов не сдвинулся с места.

Он отметил, что железнодорожный транспорт обслуживает все производство предприятия, и поэтому без него невозможна доставка сырья и вывоз готовой продукции. В результате остановились мартеновский и конвертерный цеха.