СМИ «оставили» министров социального блока на прежних местах

Министры социального блока сохранят свои посты в новом составе правительства при вице-премьере Татьяне Голиковой. И.о. министра труда Максим Топилин и министра здравоохранения Вероника Скворцова останутся на прежних должностях, Ольга Васильева станет министром просвещения после разделения Минобрнауки, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники.

Основной претендент на пост главы нового министерства науки и высшего образования – заместитель нынешнего министра образования Григорий Трубников. Также рассматриваются кандидатуры руководителя ликвидируемого Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова и директора Российского научного фонда Александра Хлунова.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину структуру нового правительства на совещании в Сочи. Имена новых министров будут объявлены в пятницу, 18 мая.