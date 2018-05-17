СМИ стало известно о допросе Скрипаля британскими следователями

Состояние экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля улучшилось, и его начали допрашивать британские следователи. Следователи пытаются выяснить больше подробностей о жизни Скрипаля в Великобритании после того, как он ушел на пенсию, сообщает телеканал Sky news.

В частности, следствие интересуется его регулярными поездками в Лондон, за рубеж, ежемесячными встречами с его предполагаемым куратором из MI6.

Ранее сообщалось, что Скрипаль несколько раз встречался с сотрудниками разведслужб Чехии и Эстонии и делился с ними информацией об офицерах ГРУ, работающих в Европе.

4 марта в английском городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии. По данным британских властей, их пытались убить российские спецслужбы, используя нервно-паралитический яд «Новичок». В России это отрицают.