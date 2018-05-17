СМИ: В России оценят возможность запуска спутников с помощью ракет «Тополь»

Россия рассматривает возможность применения межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» для запуска спутников.

Источник РИА «Новости» сообщил, что речь идет о космической программе на базе легких ракет-носителей.

В настоящее время МБР «Тополь» постепенно заменяются на МБР «Ярс». В этой связи специалисты отрасли рассматривают возможность получения готовой ракеты и использования ее для космических запусков в рамках программы утилизации, а также с целью получения экономической прибыли.

На вооружении РВСН сегодня может находиться около 70 ракет «Тополь».