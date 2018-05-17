Сотрудники крупнейшего металлургического комбината Украины прервали работу

Горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал» (Кривой Рог, Днепропетровская область Украины) прекратил работать из-за забастовки сотрудников железнодорожного цеха.

«Они отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места»,— говорится в сообщении Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

От железнодорожного транспорта зависит работа всего комбината, поскольку он обслуживает производство — подвозит сырье и увозит готовую продукцию, пояснил председатель первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.

Предыдущая забастовка железнодорожников «АрселорМиттала» проходила в марте, сотрудники цеха требовали повысить им зарплату, улучшить условия труда и провести централизованную проверку исправности оборудования.