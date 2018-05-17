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» » Спасатели ТОФ провели тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте

Спасатели ТОФ провели тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте


Добавлено: 17 май 2018 в 07:42, Категория: Общество
Спасатели ТОФ провели тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте

В соответствие с планом боевой подготовки экипаж спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Алагез» у побережья Камчатского полуострова провёл тренировку, в ходе которой отрабатывались практические навыки по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Для решения задач в акватории Авачинского залива с судна-носителя был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. После проверки всех систем и спуска на воду, в специальном полигоне аппарат осуществил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине порядка 80 метров. Спасатели провели визуальный осмотр комингс-площадки «аварийной подлодки», очистили её от донного ила, а затем, состыковавшись с макетом отсека субмарины, провели тренировку по условному выводу экипажа ПЛ.

АС-30 осуществил три стыковки со стенд-макетом подлодки. Действия глубоководников контролировались с использованием телеуправляемых подводных комплексов, позволяющих дать объективную оценку точности работы спасателей.


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Добавлено: 17 май 2018 в 07:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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