Спецпрокурор по «российскому делу» не сможет предъявить обвинения Трампу

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет расследование «российского дела» (о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента), признал невозможность выдвижения обвинений в адрес главы государства.

«Все, что у них есть, — это письменный доклад. Они не могут выдвинуть обвинения. По крайней мере, они признались нам в этом после некоторых споров», — цитирует телеканал CNN экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который представляет интересы президента США Дональда Трампа.

Сам телеканал CNN иначе трактует заявление Мюллера о невозможности выдвинуть обвинения в адрес Трампа: есть для этого основания или нет, но обвинять действующего главу государства якобы запрещено.

При этом накануне, 16 мая, юридический комитет Сената США обнародовал материалы по «российскому делу» — в общей сложности более 2 тысяч страниц.

Расследования, помимо спецпрокурора Мюллера, ведут ФБР и специальный комитет Конгресса США. Также им занимался спецкомитет по разведке Палаты представителей, но в марте он объявил о завершении работы, так и не обнаружив доказательств связи между командой Трампа и российскими властями.