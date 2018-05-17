США пригрозили санкциями из-за «Северного потока-2»

Соединенные Штаты могут ввести санкции против компаний и физических лиц, причастных к проекту «Северный поток-2». Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря по энергетической дипломатии Сандра Удкирк, передает Bloomberg.

На проект могут наложить санкции, используя закон, принятый в 2017 году в связи с действиями России в Украине.

«Это значит, что любой проект трубопровода, а в мире есть несколько подобных проектов, может столкнуться с риском попадания под санкции», — сказала Удкирк.

По ее словам, США против «Северного потока-2» из соображений безопасности, так как полагают, что Россия сможет установить прослушивающие устройства вдоль газопровода.

Ранее в Польше отреагировали на начало строительства «Северного потока-2».

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