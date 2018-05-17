США готовят новую масштабную войну

Когда я начал писать статью, она имела другое предварительное название — «Мильён терзаний канцлерин».

Речь шла о процессе формирования совместного ответа государств ЕС на жесткий экономический диктат Трампа, который заявил о намерении ввести драконовские пошлины (в том числе и для ЕС) на поставки в США стали и алюминия.

Действия американской администрации вызвали шквал критики в Европе. Немецкий и французский лидеры сравнили предполагаемые пошлины с началом торговой войны. Как ни странно, но Германию и Францию поддержала даже Великобритания, выразившая обеспокоенность в связи с возможным введением импортных пошлин США. Как оказалось в дальнейшем, такая «поддержка» со стороны Терезы Мэй явилась своего рода троянским конем, для того чтобы подорвать единство европейских стран. И опять же в интересах США.

Европейцы предприняли попытки выработать совместную линию, чтобы убедить Трампа отказаться от введения ограничений на импорт в США алюминия и стали. «Лидеры условились продолжать тесно сотрудничать с другими странами Евросоюза и администрацией Соединённых Штатов, чтобы добиться постоянного освобождения от тарифов США», — говорится в распространённом ими заявлении.

Как известно, Макрон и Меркель провели переговоры с Трампом по перечисленным выше экономическим вопросам. Далеко не главное место (с точки зрения европейских лидеров) в переговорах занимал вопрос соглашения по иранской ядерной программе.

Для Германии переговоры по экономическим проблемам окончились полнейшим провалом. Не удалось подвигнуть американского президента на отмену пошлин и квот — более того, с его стороны фактически прозвучала угроза дальнейшего расширения пошлин на продукцию химпрома и автомобильной промышленности. Собственно, ничего нового в этом не было: эту тему Трамп затрагивал еще в ходе своей предвыборной кампании. Он говорил, что если немцы хотят продавать в США автомобили, в том числе сделанные в Мексике по лицензии, то должны быть готовы платить повышенные пошлины.

По завершении переговоров со стороны Ангелы Меркель прозвучало весьма драматичное заявление о том, что «времена, когда Германия и Европа могли полностью полагаться на всесильного партнера в лице США, прошли».

Стало очевидным, что для Соединенных Штатов прошедшие переговоры были нацелены главным образом на то, чтобы добиться от европейцев согласия на пересмотр иранской ядерной программы. В ответ США выказали готовность смягчить свою позицию в отношении европейских стран по экономическим вопросам и в качестве «жеста доброй воли» отложили введение санкций до 1 июня.

Как уже стало традицией, функцию «засланного казачка» среди европейских стран взяла на себя (или США поручили ей?) Великобритания.

После «разъяснительной работы», проведенной Терезой Мэй со своими европейскими коллегами, прозвучало заявление: «Великобритания, Германия и Франция договорились продолжить сотрудничество по важным для трёх стран проблемам, включая работу над соглашением по иранской ядерной сделке и по вопросу вводимых США импортных пошлин на сталь и алюминий».

«Лидеры трёх европейских держав обсудили важность иранской ядерной сделки (принятого летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий — СВПД) как наилучшего способа предотвращения создания Тегераном ядерного оружия, что является «приоритетом международного сообщества». «Они согласились с тем, что есть важные элементы, которые не охватывает эта сделка, но которые необходимо рассмотреть — включая баллистические ракеты, ситуацию, которая возникнет по истечении срока действия соглашения, а также дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе».

Вот так. Другого приоритета у международного сообщества не просматривается. Наличие ядерного оружия у Израиля, Пакистана и работа над ним у Саудовской Аравии «международное сообщество» не интересует!

В отличие от Меркель с Макроном Трамп был явно более откровенен, прямолинеен, разъяснил суть своих экономических «наездов» на Европу и указал пути их смягчения. Макрон сходу поддержал по иранской проблематике Трампа и уже в ходе совместной пресс-конференции с ним заявил, что подписанный СВПД — это не плохое, а недостаточное соглашение. Он обозначил также своё намерение работать с Тегераном над новым документом. А в числе его предложений как раз и была остановка ракетной программы Ирана. «Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое, более полное соглашение», — подчеркнул Макрон. Он провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Рухани, в ходе которых выразил надежду, что соглашение 2015 года будет сохранено и стороны начнут переговоры «по трём дополнительным темам: контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы».

В ответ, как и следовало ожидать, Рухани заявил Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».

Не приходится сомневаться, что попытки Запада с подачи США пересмотреть условия ядерной сделки с Ираном могут привести к новому серьезному кризису в регионе. Собственно, именно этого Трамп и добивается.

В конце апреля с визитом в Саудовской Аравии находился госсекретарь США Майк Помпео. Он демонстративно обвинил Иран в дестабилизации ситуации на всём Ближнем Востоке. При этом подчеркнул приоритет безопасности Эр-Рияда для Вашингтона. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр тоже высказался за ужесточение санкций в отношении Ирана: «Необходимо ввести новые санкции в ответ на поддержку Ираном терроризма, его ракетную программу и вмешательство в дела арабских стран».

В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал непомерными выдвигаемые Соединёнными Штатами требования по ядерной сделке, отметив, что их не приемлют ни Тегеран, ни другие члены СВПД, ни международное сообщество.



На сегодняшний день сохраняется такой расклад: западные страны будут за пересмотр ядерных соглашений с Ираном. Сам Иран, Российская Федерация и Китай — против. Более того, с иранской стороны поступают в отношении европейцев своего рода зондажи в виде готовности следовать соглашению, если США выйдут из него, а останутся европейцы, Россия и Китай. Скорее всего, это своего рода тактический ход, поскольку совершенно очевидно, что президент США путем жесткого экономического и политического прессинга подмял под себя европейских лидеров и они будут следовать навязанной им линии.

Трамп не смирился с фактическим поражением в Сирии. Хотя, судя по последним шагам американской дипломатии, США не считают сирийскую кампанию окончательно проигранной для себя. Предпринимаются попытки подключить к борьбе с сирийскими властями исторических противников Сирии. В первую очередь речь идет о Саудовской Аравии. Не сбрасывают со счетов возможности задействовать в конечном итоге против Асада и Турцию. Не говоря уже о постоянном и верном союзнике США на Ближнем Востоке — Израиле.

Не вызывает сомнения, что все эти страны при наличии подходящего повода активно поддержат США и в открытой конфронтации с Ираном. Поводом может быть, например, выход Соединенных Штатов и их европейских союзников из СВПД — далее ужесточение старых и введение новых санкций против Ирана. При этом не потребуется большой фантазии для перевода экономических и политических санкций в открытое военное противостояние. Израиль уже прямо заявляет о готовности воевать с Ираном.

Совсем не случайно в Средиземное море уже введено американское авианосное соединение. Формально для продолжения борьбы с ИГИЛ* в Сирии. О реальных планах США говорит и то, что ими был воссоздан Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году. При этом США, как это стало традицией, совершенно не заботятся о том, чтобы кто-то всерьез поверил в цели декларированных ими политических или военных акций. Это своего рода высшая форма неуважения и презрения к мировому сообществу. Ставка окончательно делается исключительно на военную силу.

Итак, США готовят новую масштабную войну на Ближнем Востоке. Ее острие будет направлено против Ирана. Но как это отразится на остальных странах, которые прямо или опосредованно могут быть вовлечены в конфликт?

Можно предположить, что судьба самого Ирана (равно как и Украины) волнует Штаты в последнюю очередь. Основная борьба ведется за Европу и ее роль в развитии геополитической и «геоэкономической» ситуации в мире. Как долго слабеющим и экономически, и политически, но пока еще обладающим огромной военной мощью Соединенным Штатам Америки удастся сохранить контроль над Европой? Как серьезная заварушка вокруг Ирана и Сирии может повлиять на отношения США с их европейскими пока еще союзниками?

А ведь европейцы уже продемонстрировали свою зависимость от Соединенных Штатов в вопросе, где, казалось, ЕС уже твердо занимало свою позицию — нецелесообразность и недопустимость попыток изменения СВПД!

Дальше — больше! К чему может привести развязывание открытых военных действий со стороны США и их союзников против Ирана? У США есть надежда на смену там руководства путем очередной «цветной революции». Но ведь возможен и другой сценарий — сплочение населения вокруг действующей власти.

Не следует забывать, что у Ирана есть свое оружие «судного дня» — перекрытие основных поставок нефти с Ближнего Востока. Сделать это будет нетрудно, особенно если в конфликт окажется непосредственно втянута Саудовская Аравия. Подрыв нескольких гигантских нефтеналивных танкеров в Персидском заливе завершит сценарий регионального «судного дня», оставив без нефти большое число европейских и азиатских стран. Иран уже неоднократно грозился совершить этот отчаянный шаг в случае военной агрессии со стороны США.

Цены на черное золото в этом случае взлетят до небес. Россия, постепенно переводящая свои энергетические потоки из Европы в сторону Китая и азиатских стран, физически не сможет увеличить поставки нефти в Европу. Спасением для ее экономики окажется только американская сланцевая нефть по заоблачным ценам, которая наконец, станет высокорентабельной для ее производителей!

В последнее время, кажется, европейцы стали понимать и суть трамповских инициатив, и реальные политические и экономические последствия от них для самих европейцев. Так, Эмманюэль Макрон неожиданно заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, что отказ Вашингтона от ядерной сделки с Тегераном может привести к войне. «Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война». При этом он весьма дипломатично добавил, что Дональд Трамп, разумеется, не хочет разжигать новый конфликт (не зря тот прилюдно и с любовью стряхивал Макрону перхоть с пиджака).

Совсем уж неожиданно даже министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своей статье для The New York Times заявил, что достигнутое в 2015 году соглашение с Ираном по атому является лучшей возможностью не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия. По его мнению, опасения США вполне можно устранить в рамках этой сделки.

Ну, а какова в такой ситуации может быть роль России? Это будет зависеть от многих факторов: как поведут себя Китай, Турция и в конечном счете европейские страны, где в столь экстремальной политической и экономической ситуации к власти могут прийти силы, не готовые согласиться с ролью бесправных американских вассалов.

Окончательный расклад далеко не ясен. Это относится и к США, и к Европе, и к Ирану, и к России, не говоря уже о странах Ближнего Востока. Захочет Трамп потенциально развязать мировой конфликт со многими неизвестными? Пусть вспомнит уроки Первой и Второй мировых войн и последствия, какие они имели для тех, кто начал эти войны.

В этой связи вспоминается известное высказывание великого русского полководца А.В. Суворова по поводу Наполеона: «Широко шагает, пора бы унять молодца».

В любом случае США вряд ли рискнут совершать в отношении России действия, которые вынудили бы нас использовать свое оружие судного дня — ядерную триаду, уже приставленную к виску и подбрюшью нашего потенциального противника.

Сергей Кузнецов

* Запрещенная в РФ террористическая организация.