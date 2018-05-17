Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина

Суд в Херсоне арестовал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Адвокат уточнил, что Вышинский арестован на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины заявила о разоблачении медиаструктур «страны-агрессора», которые якобы вели гибридную информационную войну на Украине. Сотрудники СБУ пришли в офисы РИА Новости Украина и RT в Киеве.

Журналистам вменяют госизмену, по украинскому законодательству за это грозит наказание до 15 лет лишения свободы.