Свадебное платье Меган Маркл

В субботу, 19 мая, в Великобритании состоится событие века — свадьба принца Гарри и Меган Маркл. В прошлом актриса, а ныне активный деятель благотворительности и будущая прицесса вместе со всем королевским семейством готовится к свадьбе основательно. Практически обо всех деталях грядущего события уже известно. Но главной интригой торжественного дня все еще остается платье невесты. Что надет

Меган Маркл на свадьбу? У нас есть наиболее вероятная версия.

Во дворце поговаривают, что к алтарю Меган Маркл пойдет в платье Ralph&Russo, сшитое специально для нее. Кутюрный наряд оценивают в 135 тысяч долларов. Сумма действительно королевская, но она и в сравнение не идет с ценником платья Кейт Миддлтон, которая в 2011 году выходила замуж в роскошном Alexander McQueen.

Предлагаем присоединиться к ожиданиям официального заявления от представителя королевского двора. Впрочем, ждать осталось совсем немного. 19 мая все станет известно наверняка.

Ralph & Russo CoutureСвадьба Меган Маркл на экранеТвитнутьКаталог стильной одежды, обуви и аксессуаров на fashiontime.ru