Свадебные макияж и прическу Меган Маркл будет делать ее лучший друг

Главная свадьба года уже не за горами. Остался всего один день до церемонии. Меган Маркл и принц Гарри на данный момент персоны номер один в СМИ не только в Великобритании, но и во всем мире. И пока все гадают, в чем же пойдет будущая принцесса к алтарю, рассказываем вам, кто будет отвечать за безупречный образ принцессы в этот знаменательный день.

Девушка решила отказаться от королевской бьюти-команды в пользу своего визажиста из США, который часто помогал ей со сборами. Как сообщают инсайдеры, Маркл решила вверить макияж и прическу в руки своего друга. Имя, к сожалению, пока не сообщается. Но уже сейчас можно сделать предположение, что Меган появится не в самом классическом виде. Вспомнить достаточно ее прошлые выходы, которые отличались особым разнообразием.







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