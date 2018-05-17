Трамп не допустит повторения «ливийского сценария» в КНДР

«Ливийского сценария» в КНДР не будет, Ким Чен Ын останется у власти, если Вашингтону и Пхеньяну удастся договориться, заявил президент США Дональд Трамп

По словам американского лидера, КНДР следует перенять модель производства у Южной Кореи, чтобы достичь экономического процветания. Он пообещал главе Северной Кореи гарантии безопасности в случае денукреализации Корейского полуострова.

Трамп добавил, что выступал против военных операции в Ираке и Ливии. Конфликт на Ближнем Востоке обошелся Америке в семь триллионов долларов, напомнил президент США.