Трамп поручил подготовить новый план санкций против России

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план введения санкций против России на случай нарушения российской стороной договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующий меморандум размещен на официальном сайте Белого дома.

В документе, адресованном главам Госдепартамента, министерства финансов, Пентагона, министерства торговли и национальной разведки, говорится: «Я делегирую госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки функции полномочия, имеющиеся у президента, в соответствии с разделом 1244 (С), пункты 1–4 Закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год».

Упомянутый в меморандуме раздел 1244 (С) подразумевает введение мер в отношении лиц, ответственных за несоблюдение Россией договора по РСМД.

В частности, предлагается блокировка транзакций с российской собственностью на территории США, запрет въезда в США, невозможность получить визу или другие документы для въезда в США, аннулирование уже имеющихся виз.

В конце 2017 года источник в администрации Дональда Трампа заявил о планах ввести новые санкции против России из-за того, что Москва якобы не соблюдает договор по РСМД. Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков подчеркнул, что «обвинения носят абсолютно голословный характер».