Трамп распорядился подготовить новые санкции против России

Договор РСМД

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил Белый дом.Эти меры затребованы конгрессом в военном бюджете 2018 года, пишет РИА Новости.Помпео должен работать совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.Конгресс потребовал от президента представить доклад, где должен быть план "мер" против российских чиновников, которые могли бы быть причастны к нарушению ДРСМД, включая возможное введение санкций и запрет на контакты по бюджетным закупкам США.Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.В Москве утверждения о том, что Россия отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, назвали "откровенной подтасовкой". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия хочет сохранить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и готова договариваться с Вашингтоном по этому вопросу.