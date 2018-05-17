Трамп разрешил Ким Чен Ыну остаться у власти

В КНДР не будет «ливийского сценария», производство там будет выстроено по образу Южной Кореи, если Вашингтону и Пхеньяну удастся договориться, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

«В Ливии мы уничтожили страну… Не было договоренностей, чтобы оставить Каддафи. Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной. Его страна будет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства», — сказал Трамп.

Трамп сказал, что был против операций в Ливии и Ираке. По его словам, с тех пор на эти цели на Ближнем Востоке было потрачено семь триллионов долларов. Как отметил президент, это все равно что «выбрасывать деньги в окно».

«И посмотрите, где мы сейчас. Это довольно грустно», — добавил Трамп.