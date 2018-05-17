Третьяк: удаления в концовке финала ОИ и в овертайме 1/4 финала ЧМ наводят на мысли

КОПЕНГАГЕН, 17 мая – РИА Новости, Семён Галькевич. Удаления игроков сборной России в концовке финальной игры на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и в овертайме четвертьфинала чемпионата мира наводят на определенные мысли, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная России в четверг со счетом 4:5 в овертайме проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Дании. Канадцы забили победный гол, реализовав удаление Кирилла Капризова.

Яркие фотографии матча Россия - Канада

"Спорное было удаление в овертайме, я никого не осуждаю, просто свои мысли говорю. В овертайме не дают такие удаления, какое дали Капризову. А если ты даешь, то и на Павле Дацюке должны были давать, когда его там держали, стопроцентное было удаление. Помните, кто в финале Олимпиады в концовке третьего периода играл в меньшинстве? Здесь то же самое. Два раза в концовке решающих матчей нас оставляют в меньшинстве, это наводит на мысли" - сказал Третьяк журналистам.

"Я не говорю, что судьи плохо работали, они нормально судили, но я констатирую факт. В овертайме сомнительные удаления не дают", - отметил Третьяк.