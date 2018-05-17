Триколор – самые лучшие и доступные спутниковые антенны

Спутниковое телевидение вошло в обиход многих людей. И самой популярной компанией в этой отрасли является, без сомнений, Триколор. У многих в загородных домах стоит его спутниковая тарелка. Но в товарах компании находится не только телевидение, но и услуга: скоростной спутниковый интернет триколор, которая позволяет получать необходимую информацию в местах, где несильно развита соответствующая инфраструктура.

В чём преимущества Триколора перед другими спутниковыми антеннами?

Товары Триколора пользуются огромным успехом у россиян. По статистике, практически каждая четвёртая семья использует продукты этой компании. Чем вызвана такая популярность?

Прежде всего, качеством. Триколор дорожит своим авторитетом, поэтому каждая спутниковая антенна от компании будет служить долго и качественно. Много предложений. Из различных тарифов каждый найдёт для себя что-то своё. Пакет «Единый» включает более 200 каналов. Есть специальные предложения только с детскими каналами и со спортивными трансляциями. Дополнительные функции. Триколор предлагает своим клиентам также установить полезные дополнения к спутниковой тарелке, например, возможность общаться с другими пользователями Триколора, зная идентификационный номер, или программу телепередач на несколько дней вперёд, которая будет высвечиваться прямо на телевизионном экране.

В чём особенность интернета от Триколора?

Благодаря технологиям компании все клиенты получают широкополосный интернет, что позволяет обеспечить пользователей возможностью моментально открывать страницы и просматривать видеоролики в хорошем качестве. Тариф занимает покрытие большей части Центральной России.

Как установить спутниковую антенну Триколор?

На самом деле, осуществить подключение антенны - несложное занятие. Но есть множество тонкостей, которые могут поставить под вопрос адекватную работу спутника. Поэтому лучше обратиться к профессионалам.

Где купить оборудование?

Есть возможность для любителей триколора купить оборудование по низкой цене. На сайте https://tricolormontage.ru есть всё необходимое: ресиверы, усилители сигнала, пульт для слабовидящих и многое другое. Здесь также можно заказать установку Триколора.

Триколор – российский лидер среди спутникового телевидения и интернета. Поэтому каждый человек должен задуматься о приобретении тарифа. А установку осуществят профессионалы быстро и недорого.