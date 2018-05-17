Триколор – самые лучшие и доступные спутниковые антенны

Спутниковое телевидение вошло в обиход многих людей. И самой популярной компанией в этой отрасли является, без сомнений, Триколор. У многих в загородных домах стоит его спутниковая тарелка. Но в товарах компании находится не только телевидение, но и услуга: скоростной спутниковый интернет триколор, которая позволяет получать необходимую информацию в местах, где несильно развита соответствующая инфраструктура.
В чём преимущества Триколора перед другими спутниковыми антеннами?
Товары Триколора пользуются огромным успехом у россиян. По статистике, практически каждая четвёртая семья использует продукты этой компании. Чем вызвана такая популярность?
-
Прежде всего, качеством. Триколор дорожит своим авторитетом, поэтому каждая спутниковая антенна от компании будет служить долго и качественно.
-
Много предложений. Из различных тарифов каждый найдёт для себя что-то своё. Пакет «Единый» включает более 200 каналов. Есть специальные предложения только с детскими каналами и со спортивными трансляциями.
-
Дополнительные функции. Триколор предлагает своим клиентам также установить полезные дополнения к спутниковой тарелке, например, возможность общаться с другими пользователями Триколора, зная идентификационный номер, или программу телепередач на несколько дней вперёд, которая будет высвечиваться прямо на телевизионном экране.
В чём особенность интернета от Триколора?
Благодаря технологиям компании все клиенты получают широкополосный интернет, что позволяет обеспечить пользователей возможностью моментально открывать страницы и просматривать видеоролики в хорошем качестве. Тариф занимает покрытие большей части Центральной России.
Как установить спутниковую антенну Триколор?
На самом деле, осуществить подключение антенны - несложное занятие. Но есть множество тонкостей, которые могут поставить под вопрос адекватную работу спутника. Поэтому лучше обратиться к профессионалам.
Где купить оборудование?
Есть возможность для любителей триколора купить оборудование по низкой цене. На сайте https://tricolormontage.ru есть всё необходимое: ресиверы, усилители сигнала, пульт для слабовидящих и многое другое. Здесь также можно заказать установку Триколора.
Триколор – российский лидер среди спутникового телевидения и интернета. Поэтому каждый человек должен задуматься о приобретении тарифа. А установку осуществят профессионалы быстро и недорого.