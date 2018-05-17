Уголовное дело о халатности должностных лиц в связи с подтоплением возбуждено в Якутии

В Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц муниципалитетов, которые не проинформировали граждан об угрозе подтопления. В зоне паводка оказалось более 800 строений, в которых проживают более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия).

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Как выяснило следствие, ночью 9 мая 2018 года на территории Усть-Майского района Якутии на реке Алдан началась подвижка льда и возникла опасность образования заторов в районе населенных пунктов Эжанцы, Эльдикан, Кюпцы и дальнейшего их подтопления.

10 мая 2018 года по указанию и.о. главы Усть-Майского района ввели режим повышенной готовности и определили действия должностных лиц муниципальных образований, направленные на принятие срочных мер для ликвидации возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. С 10 по 15 мая 2018 года ситуация с паводком на территории района осложнилась, были подтоплены населенные пункты, повреждено и уничтожено имущество местных жителей, а также возникла угроза для их жизни и здоровья.

По материалам прокурорской проверки, жители пострадали из-за ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны должностных лиц муниципальных образований «Кюпский национальный наслег», «Поселок Эльдикан», а также «Эжанский национальный наслег».

По данным рабочей группы по отслеживанию паводковой обстановки на 8 часов 17 мая 2018 года в зону подтопления в этих населенных пунктах попало 582 дома, 287 объектов индивидуального жилищного строительства, в которых проживает 1217 человек, в том числе 314 детей.

При расследовании уголовного дела следователи выявят круг лиц, которые отвечали за принятие экстренных мер по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории района, в том числе по информированию населения, своевременной эвакуации и обеспечению сохранности имущества граждан.

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