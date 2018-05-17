Угрозы из США взорвать Крымский мост возымели последствия: Россия ответила жёстко, как никогда

Российское посольство в США потребовало объяснений от редакторов издания Washington Examiner, которое опубликовало материал с предложением взорвать Крымский мост. В посольстве расценили призыв как террористическую угрозу и предупредили о последствиях.

Российские дипломаты заявили, что нельзя прикрываться «свободой слова», призывая к терактам и убийствам.

Дипломаты требуют объяснений от редакции издания, в противном случае, они пригрозили начать уголовное преследование в отношении лиц, публично призывающих к совершению террористического акта, отметив, что все процедуры будут произведены в рамках российского законодательства.