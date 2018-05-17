Украинские журналисты: Эта травля уже стала нормой. Им можно все!

Ситуация со свободой слова в "демократичной" и "европейской" Украине становится все более тревожной — говорят украинские журналисты, шокированные новостью о задержании Кирилла Вышинского, сотрудника "РИА Новости Украина".Вышинского, напомним, задержали СБУшники, ворвавшиеся с "проверкой" в редакцию "РИА Новости Украина". Его, согласно актуальным данным, обвинили в государственной измене.Случай является довольно показательным, однако далеко не единичным — пишет информационный ресурс politexpert.net, по данным которого, украинские средства массовой информации тщательно зачищаются от любых оппозиционных мнений, а прикрывается все это действиями, направленными якобы на борьбу с "гибридной агрессией РФ".Задержание Вышинского прокомментировали украинские журналисты, пожелавшие остаться анонимными. Сценарий с задержанием, говорят они, это еще довольно мягкая мера — обычно журналистов, которые публикуют неугодные украинской власти материалы, просто ликвидируют физически."Люди вроде Луценко привыкли действовать довольно специфическими методами. Им, если говорить доступно, можно вообще все. Травля, беспредел, ложные обвинения — такие люди решают вопросы любыми способами", — отмечают представители украинских СМИ.