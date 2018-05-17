Украинский министр приказал подчиненным явиться в вышиванках на встречу с Гройсманом (ДОКУМЕНТ)

Министр социальной политики Андрей Рева разослал своим подчиненным письмо с рекомендацией явиться на работу 17 мая, в день визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Харьков, в национальной одежде.

Об этом сообщил юрист Александр Романов, показавший письмо министра.

«Сегодня премьер Гройсман — на совещании в Харькове. И чтобы не снижать накал маразма, дресс-кодом участников совещания озаботился лично целый министр Рева. И разослал на места вот такую бумагу. Это тот министр соцзащиты, который жаловался, что украинцы слишком много едят. Заботливый министр обязал всех участников совещания прийти не просто в вышиванке, а «в национальному вбранні», — написал юрист в соцсети.

«Видимо, это самый важный вопрос повестки дня», — добавил он.