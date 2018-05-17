В Алтайском крае выберут лучшую команду кинологов Центрального военного округа

На полигоне мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, стартовал окружной этап всеармейского конкурса «Верный друг». В нем принимают участие 16 кинологов Центрального военного округа и их служебные собаки.

Лучшая команда определится по итогам нескольких этапов. На первом кинологам со своими питомцами предстоит пройти «Дог биатлон» - индивидуальную гонку дистанцией 3 и 1,5 км с огневыми рубежами. В упражнении «Защитная служба» служебные собаки продемонстрируют навыки задержания, защиты от нарушителя и конвоирования. Самым зрелищным этапом конкурса станет прохождение 300-метровой полосы препятствий. Кинологи со своими питомцами должны на время преодолеть легкоатлетический барьер, глухой забор, сквозную лестницу, участок для переползания и окоп.

На окружном этапе конкурса «Верный друг» выступают 4 команды. Лучшие кинологи представят Центральный военный округ на всеармейских соревнованиях.