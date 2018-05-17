В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018: "Русские женщины ненавидят скучных мужчин"

Все заняты подготовкой к чемпионату мира по футболу, который уже в июне стартует в России: у нас запустили петицию с призывом остановить вовлечение женщин в секс-индустрию в преддверии ЧМ-2018, а в Аргентине местная футбольная ассоциация (AFA) выпустила пособие "Русский язык и культура", в котором, помимо прочего, есть и руководство... по соблазнению россиянок! Этому посвящена целая глава под названием "Что делать, чтобы иметь шансы у русской девушки".

Русские женщины прекрасны, и потому многие мужчины просто хотят провести с ними ночь. Возможно, они тоже этого хотят. Но они также хотят чувствовать себя важными и уникальными, поэтому обращайте внимание на их ценности и индивидуальность,

— цитирует авторов портал "Такие дела".

Далее следуют практические советы для донжуанов: не задавать глупых вопросов о сексе, соблюдать чистоплотность (невероятно, но факт: мужчинам все еще продолжают это советовать, как будто бы это не норма! — Прим. ред.), хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом. И, конечно, Казанова должен быть хорошим психологом и "относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы она чувствовала себя особенной".

Русские девушки ненавидят скучных мужчин. Не задавайте типичных вопросов, будьте оригинальными. Обычно им нравится узнавать других, поэтому дайте им какую-нибудь информацию о вас. Помните, что многие из них не будут знать о вашей стране, из-за чего у вас будет преимущество перед русскими мужчинами — вы новые и другие. Будьте уверенными,

— советует ловеласам в пособии.

По мнению составителей руководства, оно поможет тем, кто собирается приехать в Россию на ЧМ-2018 — познакомит с нашими особенностями и традициями. Руководство уже раздали футболистам, журналистам, участникам подготовительных курсов для болельщиков и чиновникам.

Как выяснилось, автором текста стал аргетинский блогер, который, очевидно, успел близко познакомиться с россиянками и теперь делится своими наблюдениями с другими. Но соответствуют ли они реальности? Это футболистам и аргентинским болельщикам скоро предстоит выяснить самим, когда они приедут на соревнования. Возможно, некоторым действительно улыбнется удача, ведь часто наши девушки любят и футболистов, и просто поклонников спорта. Криштиану Роналду, например, в свой прошлый приезд в Москву завести знакомство успел...

Впрочем, после бури, поднявшейся в сети, Аргентинская футбольная федерация уже принесла официальные извинения, отметив, что указанная глава с правилами флирта была напечатана по ошибке.

Сборная Аргентины по футболу, 2016 год