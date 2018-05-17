В Центральном музее Вооруженных Сил состоялось военно-патриотическое мероприятие, посвященное 100-летию образования войск РХБЗ

В Центральном музее Вооруженных Сил состоялось информационно-аналитическое мероприятие военно-патриотической направленности для воспитанников кадетских классов московских школ и представителей районного военно-патриотического общественного движения «Юнармия», приуроченное к 100-летию со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - РХБЗ ВС РФ).

В мероприятии приняли участие свыше 80 воспитанников кадетских классов и юнармейцев.

Экскурсантам рассказали об истории развития, динамике, современном состоянии войск РХБЗ, их перспективах, а также показали эволюцию средств защиты органов дыхания, дымовых и аэрозолеобразующих средств и огнеметно-зажигательного вооружения.

От имени управления начальника войск РХБЗ с приветственным словом к собравшимся обратился помощник начальника войск РХБЗ полковник О. Болтыков, который отметил, что нет лучшего места, где можно изучать историю Отечества, чем русские музеи.

«Очень символично, что цикл наших мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования войск РХБЗ, мы открываем в ЦМВС», –– отметил он.

В завершение мероприятия состоялся концерт с участием вокально-хореографического ансамбля «Курсантское братство» Военного университета МО РФ, являющегося участником и лауреатом многих фестивалей, затем О. Болтыков вручил благодарственные письма участникам и подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие способствовало расширению кругозора будущих офицеров и явилось весьма полезным в плане патриотического воспитания, а также показало, что «в нашей армии не прерывается нить славных ратных дел, и не должна прерываться нить памяти об этом».