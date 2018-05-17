В центре Ростова-на-Дону произошло дерзкое ограбление Сбербанка

В центре Ростова сегодня, 17 мая, около 13.00 неизвестный мужчина ограбил отделение Сбербанка.

Инцидент произошел на улице Мечникова. По данным источника, который ссылается на слова кассира, неизвестный был одет в белую рубашку, в затененных очках, а один глаз, наверное, в целях маскировки, у него был заклеен лейкопластырем. Преступник угрожал сотруднику Сбербанка неким предметом, напоминающим оружие. Завладев деньгами, он скрылся.

На место преступления немедленно выехали сотрудники полиции, объявлен план-перехват. Они разыскивают худощавого мужчину, примерный возраст которого – 30–35 лет, рост – 175 сантиметров. Сколько именно денег удалось похитить злоумышленнику – пока не уточняется.