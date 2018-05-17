В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела

Сегодня в стрелковых клубах ДОСААФ обучают квалифицированному обращению с оружием. А уже в ближайшее время на базе общества планируется принимать зачеты по специальным стрелковым нормативам и присваивать звания «Мастер снайперского дела».

«Одно из направлений деятельности ДОСААФ России сегодня - это военно-спортивная подготовка, в рамках которой молодые люди обучаются, в том числе, и стрелковому делу. У нас 47 больших тиров, где каждый желающий может совершенствовать свои навыки стрельбы», –– рассказал в беседе с журналистами первый заместитель председателя ДОСААФ России Леонид Малев.

В ДОСААФ России уже проделана большая работа по возрождению и популяризации снайперского дела. Во многих региональных отделениях общества активно действуют секции и кружки снайпинга.

«Необходимо вспомнить звание и значок «Ворошиловский стрелок», к которому стремились многие девушки и юноши Советского Союза. Сегодня мы можем и готовы развивать и расширять эту сферу нашей деятельности», – подчеркнул Леонид Малев.

Главная цель общественно-государственного объединения ДОСААФ России — содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. На сегодняшний день в структуру общества входит более ста организаций центрального подчинения и региональных отделений, в нем готовят водителей различных категорий, связистов, парашютистов, стрелков.