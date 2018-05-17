В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела

Показать меню
Актуально
Обыски и задержания в редакции РИА Новости Украина — подробности - 20:13 Обыски и задержания в редакции РИА Новости Украина — подробности Над извергающимся гавайским вулканом Килауэа уфолог заметил корабль пришельцев - 20:23 Над извергающимся гавайским вулканом Килауэа уфолог заметил корабль пришельцев Ни дня без скандала: в УЕФА обратились к Федерации Футбола Украины (ФОТО) - 20:27 Ни дня без скандала: в УЕФА обратились к Федерации Футбола Украины (ФОТО) Скворцова предложила создать федеральный регистр врачей - 20:27 Скворцова предложила создать федеральный регистр врачей Меркель отказалась выходить из сделки по Ирану - 20:27 Меркель отказалась выходить из сделки по Ирану Немецкого журналиста Зеппельта пустили в Россию - 20:27 Немецкого журналиста Зеппельта пустили в Россию Посольство России опротестовало обыски в РИА Новости Украина - 20:28 Посольство России опротестовало обыски в РИА Новости Украина Швеция подтвердила атаку российских хакеров Fancy Bears - 20:28 Швеция подтвердила атаку российских хакеров Fancy Bears СКР запретил демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» - 20:28 СКР запретил демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» Шевченко предложил обменять главу РИА Новости Украина на Сущенко - 20:40 Шевченко предложил обменять главу РИА Новости Украина на Сущенко Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы - 20:54 Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы Не Украине говорить о нарушениях прав, — в Совфеде ответили на заявление - 21:01 Не Украине говорить о нарушениях прав, — в Совфеде ответили на заявление Порошенко о Крымском мосту Медведев представил Путину структуру нового кабмина - 21:13 Медведев представил Путину структуру нового кабмина Победитель «Лидеров России» возглавит PR-направление в Сбербанке - 21:13 Победитель «Лидеров России» возглавит PR-направление в Сбербанке Путин рассказал о разногласиях Собчака с окружением Ельцина - 21:13 Путин рассказал о разногласиях Собчака с окружением Ельцина Минобороны Чехии уволило главу НИИ, рассказавшего об испытаниях «Новичка» - 21:13 Минобороны Чехии уволило главу НИИ, рассказавшего об испытаниях «Новичка» «Победа» обжаловала в Верховном суде правила Минтранса о перевозке ручной клади - 21:13 «Победа» обжаловала в Верховном суде правила Минтранса о перевозке ручной клади
» » В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела

В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела


Добавлено: 17 май 2018 в 19:48, Категория: Общество
В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела

Сегодня в стрелковых клубах ДОСААФ обучают квалифицированному обращению с оружием. А уже в ближайшее время на базе общества планируется принимать зачеты по специальным стрелковым нормативам и присваивать звания «Мастер снайперского дела».

«Одно из направлений деятельности ДОСААФ России сегодня - это военно-спортивная подготовка, в рамках которой молодые люди обучаются, в том числе, и стрелковому делу. У нас 47 больших тиров, где каждый желающий может совершенствовать свои навыки стрельбы», –– рассказал в беседе с журналистами первый заместитель председателя ДОСААФ России Леонид Малев.

В ДОСААФ России уже проделана большая работа по возрождению и популяризации снайперского дела. Во многих региональных отделениях общества активно действуют секции и кружки снайпинга.

«Необходимо вспомнить звание и значок «Ворошиловский стрелок», к которому стремились многие девушки и юноши Советского Союза. Сегодня мы можем и готовы развивать и расширять эту сферу нашей деятельности», – подчеркнул Леонид Малев.

Главная цель общественно-государственного объединения ДОСААФ России — содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. На сегодняшний день в структуру общества входит более ста организаций центрального подчинения и региональных отделений, в нем готовят водителей различных категорий, связистов, парашютистов, стрелков.


Материалы по теме:

ДОСААФ России намерено получить статус социально-ориентированной организации
Глава Республики Алтай Александр Бердников и заместитель председателя ДОСААФ России Сергей Сериков обсудили деятельность оборонного общества в регионе
В региональных отделениях ДОСААФ России проведены учебно-методические сборы
ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты
Добавлено: 17 май 2018 в 19:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Спецназ ВДВ России и ССО Республики Беларусь уничтожили условных террористов на учениях в Ульяновске

Спецназ ВДВ России и ССО Республики Беларусь уничтожили условных террористов на учениях в Ульяновске

Панков: волейболисткам сборной РФ не хватает опыта для более сконцентрированной игры

Панков: волейболисткам сборной РФ не хватает опыта для более сконцентрированной игры

Доверяй, но изучай

Доверяй, но изучай

Дворкович может возглавить «Сколково» наполовину

Дворкович может возглавить «Сколково» наполовину

Новости России
еще новости
Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США

Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США

Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России

Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России

Глава ФАС готов «прямо сейчас на коленке» подписать запрос о ценах на бензин

Глава ФАС готов «прямо сейчас на коленке» подписать запрос о ценах на бензин

Песков: Кремль получил список кандидатур на пост главы Счетной палаты

Песков: Кремль получил список кандидатур на пост главы Счетной палаты

Новости шоу-бизнеса
еще новости
В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018:

В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018: "Русские женщины ненавидят скучных мужчин"

Ксении Бородиной необходимо ощутить себя настоящей богиней

Ксении Бородиной необходимо ощутить себя настоящей богиней

Алла Пугачева анонсировала новую концертную программу к 70-летию:

Алла Пугачева анонсировала новую концертную программу к 70-летию: "Бабушку никто не обидит"

Известный голливудский актер скончался на 94-м году жизни

Известный голливудский актер скончался на 94-м году жизни

Новости политики
еще новости
Украинские журналисты: Эта травля уже стала нормой. Им можно все!

Украинские журналисты: Эта травля уже стала нормой. Им можно все!

Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми рынками

Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми рынками

Луценко назвал три главные проблемы Украины

Луценко назвал три главные проблемы Украины

В Госдуме готовят зеркальный ответ на американские санкции «из-за ракет»

В Госдуме готовят зеркальный ответ на американские санкции «из-за ракет»

Новости экономики
еще новости
Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Известный политолог дал пессимистичный прогноз относительно состояния экономики Украины

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

С наступлением лета в Киеве могут вновь поднять тарифы на коммунальные услуги

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Новости общества
еще новости
В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела

В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела

Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестацию

Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестацию

В Оренбуржье стартовали соревнования войсковых разведчиков ЦВО

В Оренбуржье стартовали соревнования войсковых разведчиков ЦВО

Командующий войсками ЮВО проинспектировал детсады и школы для детей военнослужащих в отдаленных гарнизонах Северного Кавказа

Командующий войсками ЮВО проинспектировал детсады и школы для детей военнослужащих в отдаленных гарнизонах Северного Кавказа

Происшествия
еще новости
Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Новости Украины
еще новости
В соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком»

В соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком»

Гиркин назвал города, которые вскоре могут освободитьбойцы ВСУ

Гиркин назвал города, которые вскоре могут освободитьбойцы ВСУ

Боевики нанесли серьезный урон ВСУ: карта ООС

Боевики нанесли серьезный урон ВСУ: карта ООС

Google все же изобразил на своих картах Крымский мост

Google все же изобразил на своих картах Крымский мост

Мировые новости
еще новости
Российские войска обстреляли школу в Светлодарске

Российские войска обстреляли школу в Светлодарске

Задержанный руководить

Задержанный руководить "РИА Новости Украина" признал наличие у него паспорта гражданина РФ

Одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине на грани остановки

Одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине на грани остановки

В Киеве совершено нападение на известного воина АТО

В Киеве совершено нападение на известного воина АТО




Лента новостей
Гиркин назвал города, которые вскоре могут освободитьбойцы ВСУ - 18:07 Гиркин назвал города, которые вскоре могут освободитьбойцы ВСУРоссийские войска обстреляли школу в Светлодарске - 17:49 Российские войска обстреляли школу в СветлодарскеМинобороны требует извинений от посла США за ложь о «безвредности» урановых бомб - 17:28 Минобороны требует извинений от посла США за ложь о «безвредности» урановых бомбСША пригрозили санкциями из-за «Северного потока-2» - 17:21 США пригрозили санкциями из-за «Северного потока-2»«Инопланетный кокон», найденный жителем Техаса, вызвал ажиотаж среди пользователей Сети - 17:19 «Инопланетный кокон», найденный жителем Техаса, вызвал ажиотаж среди пользователей СетиОбзор Samsung Galaxy S8 - 17:08 Обзор Samsung Galaxy S8В Оренбуржье стартовали соревнования войсковых разведчиков ЦВО - 17:07 В Оренбуржье стартовали соревнования войсковых разведчиков ЦВОЗадержанный руководить "РИА Новости Украина" признал наличие у него паспорта гражданина РФ - 17:06 Задержанный руководить Глава концерна «Калашников» стал кандидатом в замминистры обороны - 17:02 Глава концерна «Калашников» стал кандидатом в замминистры обороныРоскомнадзор заблокировал и разблокировал IP-адреса WhatsApp и Facebook - 17:02 Роскомнадзор заблокировал и разблокировал IP-адреса WhatsApp и FacebookБывшего замглавы Минкультуры Пирумова задержали по делу о хищении - 17:01 Бывшего замглавы Минкультуры Пирумова задержали по делу о хищенииМаксимальная выплата ОСАГО по европротоколу стала вдвое выше - 17:01 Максимальная выплата ОСАГО по европротоколу стала вдвое вышеМатвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в России - 16:55 Матвиенко согласна с необходимостью повышения пенсионного возраста в РоссииПорошенко вновь «отличился», выступая перед детьми (ВИДЕО) - 16:27 Порошенко вновь «отличился», выступая перед детьми (ВИДЕО)
Последние новости
В Китае официально представили первый в мире смартфон, который получил 1 терабайт памяти (ФОТО) - 19:49 В Китае официально представили первый в мире смартфон, который получил 1 терабайт памяти (ФОТО) В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела - 19:48 В ДОСААФ России будут готовить мастеров снайперского дела Порошенко назначил посла Украины в Казахстане - 19:41 Порошенко назначил посла Украины в Казахстане В соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком» - 19:27 В соцсети жители ОРДО показали жуткие фото последствий остановки насосов шахты «Юнком» Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестацию - 19:00 Все специалисты физподготовки ЗВО успешно прошли ежегодную аттестацию Минздрав: Декларации с врачами подписали 4,5 млн украинцев - 18:48 Минздрав: Декларации с врачами подписали 4,5 млн украинцев Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США - 18:41 Дешевый политический ритуал — Рябков о возможных новых санкциях США В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018: "Русские женщины ненавидят - 18:35 В Аргентине вышло руководство по соблазнению россиянок во время ЧМ-2018: КХЛ передала памятные трофеи в дар Залу хоккейной славы в Торонто - 18:20 КХЛ передала памятные трофеи в дар Залу хоккейной славы в Торонто Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина - 18:14 Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина Кандидатом в министры строительства и ЖКХ назвали соратника Собянина - 18:14 Кандидатом в министры строительства и ЖКХ назвали соратника Собянина Матвиенко посоветовала растянуть повышение пенсионного возраста на 10 лет - 18:14 Матвиенко посоветовала растянуть повышение пенсионного возраста на 10 лет Госдуму предупредили об уходе инвесторов из-за наказаний за санкции - 18:14 Госдуму предупредили об уходе инвесторов из-за наказаний за санкции
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"