В древних пирамидах использовали электричество - удивительную версию выдвинули исследователи

Современную жизнь трудно представить без электричества. Однако некоторые исследователи говорят о том, что представление об электрическом освещении и электроприборах имелось еще много лет назад. Такую версию подтверждают таинственные археологические находки.

В храме Хатхор в Египте изображен предмет, напоминающий лампу накаливания. Эрих фон Дэникен изготовил в лаборатории действующую модель такой лампочки, оказалось, что она работает, создавая тусклый свет с фиолетовым оттенком. Однако возникает вопрос: где древние египтяне брали электроэнергию?

Другой интересной находкой стала багдадская батарейка. По сравнению с современными батарейками она устроена очень просто. Глиняный кувшин закрывался затычкой, сделанной из асфальта. Через затычку проходил железный прут, окруженный медным цилиндром, а в емкости кувшина, предположительно находилась жидкость, например, уксус. Устройство могло вырабатывать 1,1 вольта, при объединении несколько таких батареек можно было достичь нужной мощности. По оценке ученых, багдадская батарейка была создана в период с 250 до н.э. по 250 н.э.

Интересную версию выдвинул исследователь Кристофер Данн в своих книгах «Потерянные технологии древнего Египта» и «Электростанция Гизы». Он считал, что пирамиды древнего Египта были в свое время своеобразной электростанцией. «Камера царя» в центре пирамиды Хеопса служила центральным генератором, преобразовывающим низкочастотные вибрации земли в электрическую энергию.

В пирамидах на территории Мексики тоже сделаны интересные открытия. В древнем мексиканском городе Теотиуакан исследователи нашли пласты слюды, встроенные в стены. Интересно, что ближайшее место, где находились залежи слюды, расположено в тысячах километров от древних построек, в Бразилии. В современном мире слюда используется для производства электроэнергии. Возможно, люди в то время умели добывать энергию из минералов.