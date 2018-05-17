В Эрмитаже открылась выставка «Арте повера. Творческий прорыв»

16 мая в Государственном музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге при поддержке итальянской кофейной компании Lavazza открылась экспозиция «Арте повера. Творческий прорыв». Выставка, посвященная движению, которое зародилось в Италии во второй половине 1960-х при участии художников из Турина, — третий проект в долгосрочном сотрудничестве музея и компании, которое началось в 2016 году. Эта ретроспектива укрепляет связи с Эрмитажем и вновь подтверждает интерес компании к продвижению событий в сфере искусства и культуры по всему миру.«Мы в Lavazza очень гордимся тем, что выставка «Арте повера. Творческий прорыв» открывается здесь, в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге, через 50 лет после зарождения движения, которое совершило революцию в современном искусстве, – поделилась член совета директоров компании Франческа Лавацца. – С официальным открытием такой выдающейся ретроспективной выставки Lavazza продолжает долгосрочное сотрудничество с известным музеем и снова демонстрирует свою поддержку творческих и культурных проектов, которые вносят вклад в создание уникальных и интересных международных программ».Арте повера (итал. Arte Povera – «бедное искусство») по-прежнему остаётся современным движением, «потому что является синонимом свободы творчества и экологичного мышления и показывает, что у нас есть опора для культурного противостояния высокотехнологичному обществу потребления в нашем глобализированном искусственном мире», – утверждают директор Музея современного искусства Кастелло ди Риволи и куратор выставки Каролин Христов-Бакарджиев.На выставке «Арте повера. Творческий прорыв», которая пройдёт с 17 мая по 16 августа 2018 года, покажут основную часть работ из крупных коллекций, включая собрания Фонда поддержки современного искусства CRT и Фонда поддержки искусства им. Франческо Федерико Черрути. Это произведения, созданные представителями творческого движения, которое оказало огромное влияние на современных художников. В Зимнем дворце и в большом дворе музея представят 57 работ и инсталляций, отчасти сформировавшие итальянское движение второй половины 1960-х годов, которое во всём мире считается одним из важнейших явлений искусства двадцатого столетия.После успеха недавней совместной выставки компании Lavazza, Эрмитажа и туринского Египетского музея «Нефертари и Долина цариц. Из Египетского музея в Турине» (16 июня 2017 г. – 10 января 2018 г.) ретроспектива «Арте повера» стала частью масштабного проекта, поддерживаемого туринским производителем кофе для популяризации итальянского культурного наследия во всём мире. Долгосрочное партнёрство между компанией и Государственным Эрмитажем началось в декабре 2016 года в сотрудничестве с фондом «Эрмитаж-Италия» и Villaggio Globale International, когда Lavazza спонсировала выставку «Мариано Фортуни. Волшебник из Венеции».Выставка в Санкт-Петербурге — это уникальная возможность для развития международных инициатив Lavazza в сфере искусства и культуры. Компания является мировым партнёром Фонда Гуггенхейма, будет сотрудничать с Музеем Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, начиная с первой ретроскпективы «Джакометти» (8 июня – 12 сентября 2018 г.), и также является партнёром Коллекции Пегги Гуггенхейм в Венеции, где Lavazza недавно спонсировала выставку «Марино Марини. Визуальная страсть».