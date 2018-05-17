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» » В Европарламенте рассказали, чем грозит неосторожность в отношениях с Россией (ФОТО)

В Европарламенте рассказали, чем грозит неосторожность в отношениях с Россией (ФОТО)


Добавлено: 17 май 2018 в 06:42, Категория: Новости на сегодня
В Европарламенте рассказали, чем грозит неосторожность в отношениях с Россией (ФОТО)

Неосторожность в торговых отношениях с Россией может привести к потере ее рынка, заявил депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

Политик написал в Facebook примерное содержание его речи на конференции по России, состоявшейся в Милане. Мамыкин отметил, что торговля между Евросоюзом и Москвой по-прежнему выгодна, но не развивается из-за иррационального страха взаимозависимости.

Однако, по мнению парламентария, международная торговля как раз и проявляется во взаимозависимости между странами, а полная независимость может быть достигнута лишь выстраиванием высокой стены с пограничной охраной.

«Разумеется, мы не хотим такую стену. Тогда, раз этот страх контрпродуктивный, почему бы нам просто не избавиться от него?» — спрашивает депутат.

Мамыкин добавил, что от подрыва двусторонних торговых отношений России и Европы выигрывают США. Политик уверен, что Вашингтон пытается сделать Евросоюз полностью зависимым от своей воли и это проявляется в запретах на торговлю с партнерами из России и Ирана и, вероятно, Турции и Китая в будущем.

Парламентарий призывает европейские страны задуматься о собственных интересах и приоритетах. Он подчеркивает, что хотя Европа всегда была «самым надежным торговым партнером» Москвы, сейчас России нужны гарантии, что у Евросоюза есть и будет независимая от третьих сторон торговая политика.

«Если продолжить следовать текущему тренду, России придется отдалиться от Европы и повернуться к Азии, которая переживает более динамичный период развития», — пишет Мамыкин.

Наконец, евродепутат указал на необходимость быть бережными с торговыми возможностями, которые Россия все еще предоставляет, поскольку «нет гарантий, что эти возможности все еще будут завтра».

«Рынки проще потерять, чем найти», — подытожил политик.

Отношения России с западными государствами ухудшились четыре года назад в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.

В МИД не раз напоминали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.


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Добавлено: 17 май 2018 в 06:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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